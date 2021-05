Par Ouï-dire : A leurs corps défendant sur Auvio

Vivre sans papiers, c’est toujours risquer d’être arrêté·e, enfermé·e, expulsé·e du territoire où l’on cherche l’hospitalité. Trois personnes désignées comme ‘illégales’, à un moment de leur parcours, témoignent de leur vie emmurée par l’Europe. Souhail, Rabia et Mado racontent la violence des politiques migratoires belges. L’un, depuis l’intérieur du centre fermé, évoque les violences physiques et psychologiques; l’autre, depuis l’extérieur, relate l’angoisse du risque quotidien de l’arrestation; et enfin, la dernière, suite à sa ‘libération’, raconte la peur, la colère et l’espoir.

Comme un appel à la liberté, ‘À leurs corps défendant’ met en lumière la réalité meurtrière des centres fermés et la nécessité d’y mettre un terme.

Réalisation, prise de son et montage Pauline Fonsny et Anaïs Carton