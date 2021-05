Par Ouï-dire : Façons de Voir : BXL UNIVERSEL II - Triennale Photographie et Architecture sur Auvio

A l’occasion de son 15e anniversaire, la CENTRALE célèbre sa ville, ses artistes et ses habitants avec 'BXL UNIVERSEL II : multipli.city'. L’exposition/forum présente le travail de 11 artistes et 6 organisations citoyennes basées dans la capitale, qui interrogent la place de l'art dans la cité.

Pour son édition 2021, la Triennale Photographie et Architecture publie un ouvrage sur le thème 'Espaces des Origines / Origines des Espaces'. L’occasion pour la Faculté d’architecture de l’Université Libre de Bruxelles de proposer une rétrospective de cette manifestation qui fête ses 15 ans cette année.

Réalisation Fabrice Kada