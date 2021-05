Par Ouï-dire : Michèle Halberstad: Née quelque part sur Auvio

C’est un livre multiple et qui part d’un seul nom : un nom de famille, Halberstad, qui est celui de Michèle Halberstad qui ne connaît pas grand-chose de sa lignée paternelle . Alors elle cherche et elle apprend que ce nom propre est associé à celui de Freud. Et l’enquête s’ouvre sous l’égide du père de la psychanalyse mais du père surtout qu’il aura été pour les siens.

Michèle Halberstad entrelace avec un talent fou son histoire personnelle et celle de Freud, à travers son gendre qui fut aussi son photographe officiel.....dont le nom Max Halberstad a été effacé.

'Née quelque part' est publié chez Albin Michel.