Par Ouï-dire : Bertrand Tavernier, portrait sur Auvio

Le réalisateur et scénariste Bertrand Tavernier nous a quittés ce 25 mars 2021. Il fut d'abord assistant-réalisateur, attaché de presse et critique avant de passer à la mise en scène avec L'Horloger de Saint-Paul, son premier succès critique, à la base d'une longue collaboration avec l'acteur Philippe Noiret. Il a abordé ensuite plusieurs genres cinématographiques, de la comédie dramatique au film de guerre, en passant par le film historique ou le polar. Bertrand Tavernier recevait Michèle Cédric dans sa propre cuisine, en 1980, pour Coup de Torchon, tourné au Sénégal, avec notamment Philippe Noiret et Isabelle Huppert. Et on le retrouve ensuite en 1987 en compagnie de Roger Simons, pour son film La Passion Béatrice.