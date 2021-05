Par Ouï-dire : Nous les grosses, de Guillaume Druez, avec Stéphane Bissot sur Auvio

Elle est grosse, trop grosse. C’est un seul en scène écrit et mis en scène par Guillaume Druez que l’on vous propose en version audio ; elle, Stéphane Bissot, joue le rôle d’une femme qui interroge son rapport à la nourriture, à la compulsion et au manque. Que va-t-elle combler ? Pourquoi cette apparence qui lui échappe ?

En mêlant le comique et le tragique, Guillaume Druez évoque la féminité, l'obésité et l'addiction. Avec les fantômes qui hantent Blanche, il nous invite à questionner de manière universelle la peur de l'inconnu, la société de consommation et les comportements compulsifs.

Photo : Alice Piemme/AML