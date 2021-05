Par Ouï-dire : Arménie, géopolitique et esthétique avec Gérard Chaliand et Chaké Matossian sur Auvio

Arménie, avec Gérard Chaliand et Chaké Matossian En avril 1915 débute le génocide des Arméniens par les Turcs qui fera 1.2 million de victimes, sur une population estimée à 2 millions d’habitants. Joe Biden vient de reconnaître le génocide arménien. L’occasion de diffuser deux archives en lien avec l’Arménie.

Gérard Chaliand, géostratège et homme de lettres français, était en 1981 l’invité de Georges Wielemans pour faire le point sur le sujet, au départ de son livre ‘Le Génocide des Arméniens’, publié chez Complexe.

Chaké Matossian publiait en 2009 ‘Des admirables secrets de l’Ararat. Vinci, Dürer, Michel-Ange. Le mont Ararat est le lieu où, hypothétiquement, s’est produit le déluge biblique. A la Renaissance, les références à l’Arménie étaient bien plus partagées qu’elles ne le sont aujourd’hui. Pourquoi dès lors les trois plus grands peintres de la Renaissance ont-ils peint leur autoportrait parmi les références arméniennes ? Un décodage subtil par la sémiologue et philosophe Chaké matossian.