Par Ouï-dire : Zone 58 sur Auvio

En plein été 2018, au cœur de Bruxelles, le Parking 58 est détruit. Ce bâtiment emblématique et moderniste, bâti pour l’exposition universelle de 1958, n’est plus qu’un monumental amas d’acier et de béton. Dans ce qu’il reste du quartier éventré de la Vierge Noire, les habitant·es révèlent leurs doutes, espoirs et souvenirs. Après plusieurs mois de destruction, un immense trou apparaît : un trou dans la ville. Cette fosse aussi grande qu’un terrain de football nous livre le passé millénaire de Bruxelles. Au fond du trou, il y a le lit de la Senne. Une rivière disparue, ses quais du 15ème siècle, ses objets. Mais que nous racontent ces vestiges ? Leur découverte a-t-elle un sens au moment où la Bruxellisation fait rage ? À l'écoute des voix du quartier de la Vierge Noire naît une légende : la nuit du 20 juillet 2019, soir de la Fête Nationale, la Senne a ressurgi des profondeurs.

Prix Fiction au Brussels Podcast Festival 2021

Réalisation : Gaspard Audouin, Jacques Lemaire et Maxime Renaud