Par Ouï-dire : Classiques (express) : Blanche-Neige sur Auvio

On nous le répète en tout lieu, à toute heure : nous n'avons plus le temps ! Le temps semble être parti se la couler douce sur une plage des Bahamas pendant que nous courons d'une réunion à un relais colis, de la salle de sport à la sortie de l'école, échevelé·es, oubliant nos écharpes dans le métro et nous nourrissant de menus B12 dans des barquettes en plastique. Pour tenir le coup face à cette précipitation généralisée, La GrOnde vous propose de mettre dans vos oreilles quelques vitamines littéraires. Voici donc Classiques (express) : petite bibliothèque sonore d'œuvres incontournables de la littérature mondiale ramenées au format confetti.

Classiques (express) revisite cette fois Blanche-Neige.

Un texte écrit par Pierre Senges.

Interprétation : Jean-Luc Vincent et Sophie-Aude Picon, musique de Renaud Flusin

Un projet de Laure Egoroff