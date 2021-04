Par Ouï-dire : Nom(s) de Dieu(x) et ses coulisses: rencontre avec Edmond Blattchen, deuxième partie sur Auvio

Edmond Blattchen a, en même temps qu’il pensait Nom(s) de Dieu(x) pour la télévision, inventé un nouveau rituel d’investigation de l’autre. Il a reçu 200 invités pendant 22 ans, qui venaient munis d’une phrase, d’un objet et d’un pari pour écrire le titre de l’émission de la manière qui leur convenait le mieux. Aujourd’hui, Edmond Blattchen se soumet lui-même à cet exercice difficile dans une émission en 3 parties. C’est aussi l’occasion pour lui de revisiter les souvenirs de tel ou tel invité, du premier, Bernard-Henry Lévy , à la dernière, Latifa Ibn Ziaten. Car il nourrissait en amont une grande complicité avec chacun d’eux. Jacques Dochamps, le réalisateur de l’émission, évoque aussi ses souvenirs et ses partages. Il amena l’Orient à Edmond Blattchen, pétri de philosophie et de spiritualité occidentales. Autour de la table en verre, toujours présente dans le salon d’Edmond, vide sur le plateau et aujourd’hui recouverte de livres, fusèrent beaucoup de rires, celui de Christian Bobin et de Marguerite Barankitse. Des larmes parfois, celles de Latifa Ibn Ziaten qui évoque son fils assassiné par Mohamed Mera. Et un sens de l’écoute et du pardon qui nous rejoint tous. Retour sur de grandes heures de la télévision

Réalisation: Pascale Tison.