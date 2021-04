Par Ouï-dire : A contre-sens, par Adrien Pinet sur Auvio

Suite à sa rencontre avec une étrange créature, l’homme devient sourd et aveugle. Perdu dans une réalité qu'il ne peut plus atteindre, il cherche à se rappeler chaque élément de son passé. Mais un souvenir est-il réel ? Comment se souvenir d’un son lorsque l’on n’a plus la capacité d’entendre ? Peut-être a-t-il oublié quelque chose d’essentiel.

Une fiction énigmatique et onirique dont le dénouement pourrait bien vous surprendre.

Avec les voix de Fanny Lacrosse et Guy Rombaux.

Un projet soutenu par l'ACSR et Gulliver