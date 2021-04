Par Ouï-dire : La Quatrième Dimension : La Place Flagey sur Auvio

La Place Flagey avait encore des allures de village, c’était un quartier très vert qui commençait à la Porte de Namur, avec ses boutiques élégantes et l’Innovation. Puis on descendait le long du quartier des antiquaires, qui aboutissait Place Flagey. Les enfants jouaient sur la place, tandis qu’un vieux surveillant habillé tout en vert protégeait les étangs et les pelouses. Puis est né un projet de construction sur 5 ans d’un bassin d’orage pour la Vallée du Maelbeeck, suscitant l’inquiétude des habitants. On sait peu que la place Flagey était autrefois un troisième étang et que la nappe phréatique n’est qu’à 1m30 du sol ! En 2002, le comité de quartier de la Place Flagey remettait en question l’utilité du bassin d’orage. Stéphane Dupont et Pascale Baidak ont saisi l’humeur des lieux et recueilli les souvenirs des habitants de la Place. La 4e Dimension- En collaboration avec la Sonuma