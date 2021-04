Par Ouï-dire : Philippe Jaccottet sur Auvio

Philippe Jaccottet vient de nous quitter à 96 ans. Il était suisse et son oeuvre est la première d’un auteur romand vivant à être entrée dans la belle collection La Pléiade. Il a fait des études de lettres à Lausanne puis s’est établi en 1953 à Grignan, dans la Drôme, en compagnie de son épouse Anne-Marie, artiste peintre. Le lien de Jaccottet avec le pays romand n’a jamais été brisé pour autant, entretenu par de fidèles amitiés, notamment avec Maurice Chappaz et Jean Starobinski. Poète de la présence au monde le plus immédiat, dans la proximité constante de la nature, Philippe Jaccottet s’est fait connaître aussi pour ses traductions indépassables, dont celle de 'L’Homme sans qualités' de Robert Musil.

Un entretien de 1972 avec Paul Roland et un entretien de Jean Starobinski.

