Par Ouï-dire : Je ne suis pas née femme sur Auvio

A 17 ans, Lucie apprend qu’elle est née avec le MRKH. Ce 'syndrome congénital’ touche au sexe, et, par ricochet, à la sexualité et à l’identité. Cette découverte l’atteint profondément et chamboule ses préconceptions. Elle pose par écrit ses questionnements et réflexions au fil des années. A 46 ans, depuis Bruxelles où elle vit désormais, elle fait le bilan de son périple entre les tempêtes intérieures traversées et les périodes d’accalmie. Cette création sonore est son 'coming-out' intersexe. Un récit documentaire de Lucie Robet Une production de Farrago.