Par Ouï-dire : Façons de Voir : Léa Belooussovitch à Namur/ LRArchitectes à L'Arsenal sur Auvio

A la Belgian Gallery Namur, du 8 mai au 26 juin, État pictural-Belgian New Generation I présente trois artistes : Stéphane Balleux - Léa Belooussovitch – Charles-Henry Sommelette. Ce qui les rassemble en premier est leur statut de jeunes plasticiens travaillant en Belgique, le projet de la galerie étant de montrer des œuvres d’artistes de la génération montante déjà bien affirmée et riche d’une très grande diversité. Focus sur Léa Belooussovitch. Son travail se base sur des images d’archives, de presse ou glanées sur Internet, de bases de données, de faits ou situations dramatiques, tragiques, souvent violents, impliquant des personnes et mettant en lumière leur vulnérabilité. 24 logements sociaux ont été construits dans un ancien hall industriel de l’Arsenal de Pont-à-Celles. La dimension humaine en fut l’enjeu principal. LRArchitectes participe, à sa mesure, à l’édification d’une architecture engagée, contextuelle et infiniment relationnelle. Réalisation Christine Van Acker