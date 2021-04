Par Ouï-dire : Façons de Voir : Denicolai & Provoost au SMAK – Revue Dérivations sur Auvio

Le duo d'artistes Denicolai & Provoost expose au S.M.A.K. à Gand. Au centre de l'exposition : leur récent film d'animation "Hello, are we in the show?" mettant en scène de petits événements dans la Forêt de Soignes. Depuis plus de vingt ans, Simona Denicolai et Ivo Provoost s'inspirent du quotidien pour développer des protocoles et des scénarios dans lesquels ils impliquent des personnes, des objets et des histoires en qualité de `collaborateurs' dans le processus artistique. Les échanges ainsi créés s'inscrivent dans une réalité locale, mais touchent également des thèmes universels tels que la citoyenneté, l'identité et la solidarité. Rencontre avec Simona Denicolai et Ivo Provoost, Philippe Van Cauteren, directeur artistique du S.M.A.K., et Natacha Mottart, directrice de la galerie LMNO.



Le numéro 7 de la revue "Dérivations" vient de paraître. La publication s'intéresse à la ville sous toutes ses facettes. Elle propose de l'analyse, de l'enquête, du débat, de la critique d'art, des textes d'opinion, mais aussi de la photographie, du dessin, de la bande dessinée. Le dossier de ce dernier numéro explore les limites de la ville face aux temps difficiles que nous traversons. Rencontre avec François Schreuer, Thomas Bolmain et Benjamin Laks.



Réalisation : Fabrice Kada