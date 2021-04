Par Ouï-dire : Rose Amère Albatros / La Ronde sur Auvio

Rose Amère Albatros, c’est une promenade hallucinée dans la ville confinée. L'activité s'est retirée, et la ville est sur le flanc comme un bateau sur l'estran. Le canot cycle dérive dans un espace à la fois tangible et mental, dans les rues dehors, mais aussi dans les angoisses, dedans. La ville n'est pas seulement rendue à la nature et au silence, elle est encore pleine des bruits et des misères qui toujours l'habitent. Réalisé par Americo Mariani et Ludovic Mepa. Pour suivre, un écho de nos villes aussi, nos villes malmenées par le silence, le président Macron dans la pluie, des crépitements, des pas,… une angoisse et beaucoup de beauté, c’est La Ronde, de Kaye Mortley.