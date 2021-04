Par Ouï-dire : Frédéric De Vreese, portrait sur Auvio

Un entretien réalisé par Pascale Vanlerberghe en 2005 avec Frédéric De Vreese, disparu à 91 ans le 28 septembre dernier. Frédéric De Vreese était l’une des grandes figures de la musique de film belge, connu pour sa longue collaboration avec André Delvaux. Il était aussi chef d’orchestre. En 1949, il remporte le prix de composition du Concours international de piano d’Ostende avec son Premier Concerto pour piano. En 1958, il devient présentateur de télévision pour la BRT de l’époque, où il travaillera ensuite comme chef d’orchestre et producteur. Frédéric De Vreese enseignera au RITCS à Bruxelles de 1965 à 1974. Si Frédéric De Vreese est surtout connu pour ses musiques de films et sa collaboration avec le cinéaste belge André Delvaux avec qui il a travaillé sur la quasi-totalité de ses films, son œuvre est bien plus vaste, tant il a abordé tous les genres.

Photo : Beriato