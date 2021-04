Par Ouï-dire : Tranches de Corona sur Auvio

Tranches de Corona, de Xavier Lauwers, est un journal poétique de confinement. Pris sur le vif, mêlant journal intime, archives, sketches, cinéma, et musique et tout cela splendidement, voix intime d’un être sur son balcon aux heures dites et posant la question de l’art et du champ économique. Et pourquoi pas faire du théâtre dans les avions, si on peut remplir les avions mais pas les théâtres ? Une production de l’asbl Sait-on jamais ?

Photo : Getty Images