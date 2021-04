Par Ouï-dire : L'univers du thé sur Auvio

Le paradis passe par la théière, nous dit Stéphane Dupont ! Il nous parle du thé, cet élixir de l’immortalité. ‘La septième tasse’ à Bruxelles nous dévoile tous les secrets de la fabrication et de la cérémonie qui entoure sa dégustation. Où l’on apprend que le monde se partage en deux clans : ceux qui boivent le thé dans une tasse et ceux qui le boivent dans un verre. Une émission La Quatrième Dimension de 2001, par Stéphane Dupont et Pascale Baidak. En collaboration avec la Sonuma.