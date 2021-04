Par Ouï-dire : Boquen, laboratoire utopique sur Auvio

A la fin des années 1960, le monastère de Boquen a été le théâtre d'événements qui ont attiré les journaux et les télés du monde entier dans la campagne du Mené, en plein cœur de la Bretagne. Que s'est-il passé pour que des milliers de personnes accourent alors dans ce monastère abandonné après la Révolution et réinvesti par quelques moines en 1936 ? Pourquoi, cinquante ans après les faits, le nom de Boquen est-il encore si controversé dans les milieux catholiques ? Un homme, Bernard Besret, surnommé ‘le moine rouge’, a été au centre de cette aventure. Glenn Besnard est allé à sa rencontre pour écouter son témoignage. A 85 ans, l'ancien prieur destitué par Rome en 1969 se rappelle de la reconstruction de l'abbaye et de sa transformation en laboratoire de Vatican II.