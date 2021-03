Par Ouï-dire : To play or not to play, de Thierry Debroux sur Auvio

Il était important pour Thierry Debroux de permettre au public de retrouver le chemin du théâtre. Il a donc écrit pour l'occasion une comédie qui raconte le confinement d'un directeur dans son théâtre à l'italienne. A travers les angoisses de cet homme qui ne sait pas quand rouvrira le théâtre et s'ils pourront jouer en septembre... Humour et émotion sont au rendez-vous !

To play or not to play - Confinade au Théâtre royal du Parc, une mise en scène de Thierry Debroux.

Avec Daniel Hanssens et Othmane Moumen.

Photo : ZvonocK