Par Ouï-dire : Carnet de bord d'un hôpital covidé, par Leslie Menahem sur Auvio

Jeanne Goupil, cheffe de clinique en maladies infectieuses et tropicales à l’Hôpital Avicenne AP-HP à Bobigny a tenu un journal de confinement pendant toute la période du 16 mars au 10 mai 2020.Jour après jour, elle s’est enregistrée sur son téléphone portable, afin de garder une trace vocale de ce qui se passait réellement à l’intérieur de l’Hôpital. Avec ce besoin de raconter la tempête houleuse amenée par la première vague de l’épidémie de Covid-19 . A côté de cette voix, d’autres corps qui font face– technicienne de surface, externes, aides-soignantes, standardiste, médecins, infirmier, agent à la morgue, directeur- les points de vue fusent, les intimités se croisent ; on entend les liens forts et l’intime insolite qui lient une équipe. Carnet de Bord d’un Hôpital Covidé, d’après les notes vocales de Jeanne Goupil. Avec les voix de Yacine, Olivier, Dado, Diam, Lucie, Jean-Ralph, Alban, Eddy, Réjane, Vincent, Tatiana et Chloé.

Réalisation : Leslie Menahem

Collaboration artistique et prise de son : Samuel Ab

Montage et Mixage : Pierre Devalet

Remerciements à l’ensemble de l’Hôpital Avicenne-AP-HP à Bobigny, France.