Par Ouï-dire : Façons de voir: la collection architecture de mars sur Auvio

L’ISELP et La Verrière viennent d’accueillir l’exposition Forgiven by Nature consacrée à l’anarchitecte Gianni Pettena, figure majeure de l’architecture radicale. Il nous invite à questionner le caractère normatif et dominant de l’architecture traditionnelle. Réalisation Fanny Lacrosse

Micheline Dufert et Francis Pourcel, de Chemins des Terrils, ont imaginé la Boucle noire et d’autres parcours urbains pour recréer du lien dans le paysage postindustriel de Charleroi et souligner les contrastes d’une ville en mutation. Réalisation Fabrice Kada

A Namur, l’initiative ‘L’architecture vous veut du bien’ fait vivre la ville par l’expression d’une nouvelle génération d‘architectes afin de repenser le quotidien, le soigner parfois, faire rêver encore. Réalisation Christine Van Acker.