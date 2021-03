Par Ouï-dire : Demain est un autre jour et tant de choses m'attendent, 2e partie sur Auvio

Depuis des mois, Christine Van Acker ne les entendait plus, les jeunes. Elle entendait parler d’eux par son entourage : ils étaient en décrochage scolaire, en dépression, sans motivation, ou ils s’accrochaient, étudiant seuls, passant des examens via leur ordinateur, parfois en trichant un peu. On disait qu’ils n’avaient plus de job étudiant, qu’ils peinaient à se nourrir correctement. Son fils racontait que certains s’étaient défenestrés. Mais où entendre leur parole ? Alors, elle a lancé un appel via ses contacts, associations, enseignants, parents pour leur transmettre sa demande : réagir à partir des mots : hier, aujourd'hui, demain, agir, partir, ce qui me pousse, ce qui me repousse, motivation, pleurer, crier, aimer… et de les lui envoyer. Pendant un mois, quarante-quatre voix, des connues, beaucoup d’inconnues, sont venues se déposer dans sa boîte mail. Elles appartiennent à des personnes entre 15 et 27 ans. Réalisation Christine Van Acker.