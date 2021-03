Par Ouï-dire : Simone Signoret, une femme de tête et de cœur sur Auvio

Simone Signoret aurait eu 100 ans ce 25 mars. De Casque d’or à Madame Rosa, la comédienne, décédée en 1985, a tourné plusieurs dizaines de films. Première actrice à recevoir un oscar à Hollywood, elle est aussi une femme de tête et de cœur. Femme opiniâtre et fidèle, elle suivra Yves Montand dans ses tournées internationales et signera avec lui des appels, manifeste contre les guerres et conflits A ses succès cinématographiques et ses engagements retentissants, elle ajoutera trois succès d’édition, ses mémoires, 'La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était', un récit, 'Le Lendemain, elle était souriante', et un roman 'Adieu Volodia'.

Un documentaire de Dominique Missika, réalisé par Ghislaine David, pour Toute une vie, France Culture.

Photo : Belga Image