Par Ouï-dire : De Hiroshima à Fukushima sur Auvio

Les drames de Hiroshima et de Nagasaki portent une ombre tragique et funeste sur celui de Fukushima. L’été 1945, pour mettre fin à la Seconde Guerre mondiale et à l’affrontement contre les Japonais, mais aussi pour donner un signe clair à l’avancée russe en Asie, le gouvernement américain largue deux bombes nucléaires le 6 août 1945 sur Hiroshima, et le 9 août sur la ville portuaire de Nagasaki, provoquant la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes. Les survivants aux bombes, les hibakushas, seront très longtemps considérés comme des parias, sans que leur statut de victime d’irradiations ne soit reconnu. Un projet documentaire de David Collin & Didier Rossat, RTS.