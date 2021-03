Par Ouï-dire : Façons de voir : Freddy Tsimba à l’AfricaMuseum – Chemins des terrils sur Auvio

Pour sa première exposition temporaire depuis sa réouverture, l’AfricaMuseum invite l’artiste kinnois Freddy Tsimba à dialoguer avec les collections du musée. Il transforme le métal des conflits (douilles, machettes, fil barbelé…) en matière première pour des œuvres poétiques, lucides et optimistes. Nous visitons l’exposition "Mabele eleki lola – La terre, plus belle que le paradis" en compagnie du commissaire et écrivain In Koli Jean Bofane. Visite également des expositions sur le Congo à BOZAR : Fulu-Act, en compagnie du photographe Colin Delfosse, et Primordial Earth, de Léonard Pongo, en compagnie de la commissaire Sorana Munsya.

Micheline Dufert et Francis Pourcel, de Chemins des Terrils, ont imaginé la Boucle noire et d’autres parcours urbains afin de recréer du lien dans le paysage postindustriel de Charleroi et souligner les contrastes d’une ville en mutation. Réalisation : Fabrice Kada