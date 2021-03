Par Ouï-dire : Pour David Collin, réalisation collective sur Auvio

C’était un homme public et un ami. David Collin, producteur du Labo à la RTS, l’émission sœur, est parti en quelques mois d’un cancer foudroyant ; nous étions plusieurs à l’avoir vu radieux, à son habitude en décembre 2019 au Festival de Création radiophonique à Bruxelles, organisé par l’acsr. J’ai demandé à ses collaborateurs les plus proches de lui offrir un son, un souvenir, des mots…

M’ont alors suivie Alexandre Plank, Antoine Richard, Caroline Bernard, Charlotte Rouault, Paola Stévenne, David Christoffel, Benoît Bories. Avec des extraits du texte de Jacques Roman, mis en ondes par Marc Frochaut pour Le Labo. Merci à Camille Dupon-Lahitte, Gérald Wang et Marc Jacquin. Merci à David Collin.

Mise en ondes : Pascale Tison

Photo : Alain Wicht