Elles sont deux sur la piste d’une voix. Une voix enregistrée dans un camp de prisonniers allemands pendant la guerre 14-18. Marie Guérin et Anne Kropotkine mènent l’enquête ; l’archive sonore est là pour les guider et souvent les perdre.

Une production de la RTBF et Micro-sillons, soutenue par Gulliver.

Photo CHANTEUSES RADIO MONASTIR / MARIE GUERIN