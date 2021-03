Par Ouï-dire : Retour à Fukushima sur Auvio

Il y a dix ans, le 11 mars 2011, un tremblement de terre de 9,0 sur l’échelle de Richter survenu au large des côtes de l’Île de Honshu, à 130 km à l’Est de la ville de Sendai, provoque un gigantesque tsunami sur la côte pacifique de la région du Tohoku. Séisme et tsunami (à 90% responsable des pertes) engendrent de nombreux blessés, des destructions gigantesques, et provoquent un accident nucléaire de niveau 7 (le plus élevé) à la Centrale de Fukushima-Daiichi (sur la côte, à environ 60 km de la ville de Fukushima). Aujourd’hui, le Japon semble fonctionner comme avant la catastrophe. Mais les blessures de Fukushima sont toujours ouvertes.

Comment vivre avec un danger invisible, comment survivre au nucléaire? Retour au Japon en compagnie de l’écrivain japonais Akira Mizubayashi. Il était le guide de David Collin et Didier Rossat sur les chemins de Fukushima en mars 2017.

Photo CHARLY TRIBALLEAU/AFP