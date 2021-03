Par Ouï-dire : Marguerite Duras, 25 ans de sa mort – 3e partie sur Auvio

De la littérature au théâtre, puis du théâtre au cinéma, en passant par la chronique journaliste et l'entretien audio-visuel, Marguerite Duras se sera essayé à tous les médiums, pour tenter de dire l'indicible, la fracture, la faille. De Duras, on retiendra aussi la voix, ou plutôt les voix, la sienne, et celle de ses acteurs fétiches : Michael Lonsdale, Delphine Seyrig ou encore Madeleine Renaud. La voix et le silence aussi. On évoquera, et puis on l'oubliera aussitôt, sa violence intérieure, son alcoolisme et sa capacité d'autodestruction. Avec les archives de la SONUMA. Réalisation : Alexandra Longuet