Par Ouï-dire : Chanteuses sur Auvio

Un documentaire de Marie Guérin et Anne Kropotkine. C’est une aventure entre l’Europe et l’Afrique, où il est question de rapatrier et de rendre des archives au pays, en Tunisie, où il est question d’un des premiers enregistrements de musique populaire tunisienne, où se croisent des stars tunisiennes, des collecteurs et un ancêtre, Sadok Ben Rachid, revenu au bled grâce à sa voix - cette voix enregistrée dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, il y a cent ans. Le 30 et le 31 mai 1916, il parle et il chante une chanson de son pays devant un gramophone. Il raconte son exil. populaire tunisienne. Prise de son et réalisation Marie Guérin d'après son poème Chanteuses. Une coproduction RTBF-Micro-sillons Photo ANNE KROPOTKINE