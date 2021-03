Par Ouï-dire : Demain les Innus sur Auvio

Le Nitassinan, c'est le grand territoire ancestral des amérindiens innus. Un espace de survie nomade, de générosité désintéressée, de respect des plantes et des animaux. Mais ces immensités boréales sont morcelées par les mines à ciel ouvert et les barrages hydrauliques. De la Côte-Nord québecoise jusquʹà la ville minière sinistrée de Schefferville, à travers rivières, lacs et taïgas, par un train leur appartenant, les Innus racontent leur connexion et leur combat pour ce Nitassinan qui leur échappe. Un documentaire de Jonas Pool, réalisé par Christophe Esseiva Une production du LABO, David Collin