Par Ouï-dire : Façons de Voir : Sarcophagi-radioactive Waste / Forgiven by Nature sur Auvio

Rencontre avec l’artiste plasticienne belge Cécile Massart qui, depuis 1994, travaille à la question de l’identification des sites de stockage de déchets radioactifs dans le paysage. Son exposition Sarcophagi-radioactive Waste est à découvrir au Botanique jusqu’au 25 avril.

L’ISELP et La Verrière accueillent, jusqu’au 13 mars, l’exposition Forgiven by Nature consacrée à l’anarchitecte Gianni Pettena, figure majeure de l’architecture radicale. Activiste, artiste, poète, observateur de la Nature, il nous invite à questionner le caractère normatif et dominant de l’architecture traditionnelle.

Réalisation: Fanny Lacrosse.