Par Ouï-dire : Acouphènes sur Auvio

Les adolescents soumettent leurs oreilles à des régimes d’excès : collés au portable, à l’ipod et surtout soumis aux concerts rock aux décibels de plus en plus élevés, leurs oreilles résonnent d’acouphènes qui, pour disparaitre après quelques jours, finissent parfois par loger définitivement dans leur cerveau. Romain Charlier faisait partie d’un groupe de rock. Il est aujourd’hui victime d’acouphènes. Il a concocté un travail sonore réjouissant pour nos oreilles par sa subtilité mais dramatique quant à l’état des lieux qu’il dresse des capacités auditives de ses amis. Le mot de la fin est à l’urgence de légiférer sur les nuisances sonores des concerts et des boîtes de nuits qui montent sans fin le son.

Avec Daniel Léon, ingénieur du son, et Romain Charlier.