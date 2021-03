Par Ouï-dire : Serge Gainsbourg disparaissait le 2 mars 1991 : évocation par Stéphane Dupont sur Auvio

Stéphane Dupont avait assisté aux funérailles de Serge Gainsbourg, à Paris, en mars 1991, tout comme des milliers de personnes qui défilaient pour lui rendre hommage. Qu’est ce qui peut unir un auteur chanteur compositeur et son public, qui n’était pas un public ordinaire ? Stéphane promène son micro dans la foule et recueille le témoignage de nombreux fans éplorés. Tous ceux qui aiment Gainsbourg ont quelque chose en commun, disent-ils, et ils essaient de lui expliquer quoi.

Une émission de Stéphane Dupont.

En collaboration avec la Sonuma.