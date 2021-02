Par Ouï-dire : L'école inclusive, l'école de tous les possibles sur Auvio

La pédagogie inclusive est une méthode d’enseignement qui prône une meilleure adaptation de l’école face aux besoins de l’enfant et qui vise à un meilleur accueil des différences. Suivre le rythme de l’enfant et prendre le temps de l’écouter en sont les maîtres mots. La journaliste et chroniqueuse Matilda Ancora a réalisé un film documentaire qui nous invite à nous familiariser avec la philosophie de l’école inclusive et nous donne l'envie d'y réfléchir. Suivi de 'Bastien', de Marie Bergeret, réalisé dans le cadre des ateliers CINETEK