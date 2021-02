Par Ouï-dire : Hommage à Marguerite Duras, disparue il y a 25 ans - 1e partie sur Auvio

Marguerite Donnadieu dite Duras disparaissait le 3 mars 1996, il y a 25 ans. C'est un hommage à l'un des plus grands écrivains du 20è siècle que Par Ouï-dire vous propose. Retour ce soir sur l'enfance de Marguerite Duras, dans l'ancienne Indochine française et coloniale, une enfance blanche mais pauvre, traversée par la figure d'une mère mal aimante. Une enfance et une adolescence qui se diront et se rediront inlassablement dans son oeuvre, marquées par la misère et la colonisation, à l'origine de son engagement politique qui se manifestera tant dans sa vie personnelle que dans son écriture. Une écriture de la mémoire donc, mais traversée par l'oubli, nécessaire autant qu'inévitable. Une réalisation en 3 parties, par Alexandra Longuet