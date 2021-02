Par Ouï-dire : Nelly Kaplan, un portrait en archives par Laure Merlo sur Auvio

Un portrait de l’écrivaine et cinéaste française Nelly Kaplan, disparue en novembre dernier. Elle avait 89 ans. On la connaît pour La fiancée du pirate (1969), avec une Bernadette Laffont flamboyante et provocante. Un film qui fut à la fois un succès et un scandale. Féministe avant l’heure, Nelly Kaplan quitte l’Argentine et arrive en France à 21 ans, en 1952. Elle travaillera avec Abel Gance et se rapprochera des surréalistes, dont André Breton et Philippe Soupault. Elle écrit, filme et croit en son étoile rebelle. Réalisation Laure Merlo, en collaboration avec la Sonuma