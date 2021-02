Par Ouï-dire : Une approche en deux épisodes de la gauche israélienne, 2e épisode : Yerida sur Auvio

Une approche en deux épisodes de la gauche israélienne, trop souvent méconnue, à travers le portrait de la famille et des proches de la réalisatrice. Episode 2 : Yerida Clairette et Philippe, ma grand-tante et mon grand-oncle, ont quitté Bruxelles juste après la seconde guerre mondiale, d’abord pour l’Uruguay, puis pour le Brésil, avant de s’installer en Israël en 1971, à plus de 50 ans. Ils ont fait leur Alya, ce qui veut dire, littéralement : Monter sur le Mont Zion. Aujourd’hui, certains de leurs enfants et de leurs petits-enfants, comme de nombreux Israéliens, veulent partir : Yerida, descendre du Mont Zion. Quel que soit le sens que chacun lui donne, même ceux qui ne partent pas, même ceux qui reviendront, Yerida secoue les mythes fondateurs. Réalisation Frédérique Devillez, mixage Pierre Devalet. Avec le soutien de Gulliver