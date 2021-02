Par Ouï-dire : La Mue - Que faire après la folie ? sur Auvio

Que faire après la folie ? Comment remettre en récit les épisodes psychotiques, les crises et les expériences d’enfermement ? ? 'La Mue' résonne comme un écho au premier volet du documentaire : 'Le Sanglier et le Papillon'. Marianne et Aurélie sont soignants et racontent l'accident, la traversée, et la capacité à 'fictionnaliser' les épisodes psychotiques. Florence, Bruno et G. racontent leurs crises, leurs délires, leurs expériences d'enfermement et leurs capacités à remettre en récit (ou pas). Quelle est leur traversée ? Que révèle-t-elle de l'individu ? Que dit-elle de la société ? Réalisation et création sonore : Jen Debauche