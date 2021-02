Par Ouï-dire : Façons de Voir : PhotoBrussels Festival – Albert-Charles Duersberg sur Auvio

Le Hangar propose la 5e édition du PhotoBrussels Festival. L’exposition "The World Within" présente les travaux de 27 photographes européens réalisés pendant le confinement. Rencontre avec Delphine Dumont, la directrice du Hangar, ainsi que les artistes Bruno Boudjelal, Yann Laubscher, Lucas Leffler, Alice Pallot, Alexandra Serrano et Simon Vansteenwinckel. A découvrir jusqu’au 27 mars. L’architecte Albert-Charles Duesberg (1877 – 1951) est à l’honneur au Musée des Beaux-Arts et de la Céramique de Verviers. L’exposition (jusqu'au 25 avril) présente son parcours, ses dessins, ses plans, son engagement, son intérêt pour le béton armé et la toiture plate. Rencontre avec Anne-Françoise Lemaire, historienne de l’art, et Caroline Henry, la directrice du Musée. Réalisation Fabrice Kada