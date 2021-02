Par Ouï-dire : Jean-Claude Carrière pour son roman Désordre sur Auvio

L’écrivain, scénariste et metteur en scène français Jean-Claude Carrière vient de nous quitter. Pascale Tison le recevait en 2012 pour son livre Désordre publié chez André Versailles. En sautant d'une pierre à l'autre, Jean-Claude Carrière essaie de traverser le fleuve que fut sa vie. Ces pierres sont des endroits, des hommes et des femmes, acteurs, écrivains, metteurs en scène (Borges, Buñuel, Peter Brook, Nureïev) qui ont marqué une vie fertile, toute de mouvement, ponctuée de rires et dirigée par une curiosité sans limite.