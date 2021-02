Par Ouï-dire : Le Grand Pardon, par Frédérique Devillez sur Auvio

Le Grand Pardon, c'est une approche en deux épisodes de la gauche israélienne, trop souvent méconnue, à travers le portrait de la famille et des proches de la réalisatrice Frédérique Devillez.

Episode 1 : Le Grand Pardon.

C’est à Roch Hachana que nos destinées sont inscrites, et à Yom Kippour qu’elles seront scellées. "Combien disparaîtront et combien naîtront ? Qui vivra et qui mourra ? Qui vivra le temps qui lui a été imparti et qui disparaîtra avant la fin?" Entre la Nouvelle Année juive et le jour du Grand Pardon, il y a dix jours pendant lesquels chacun peut, par la pénitence et l’introspection, modifier le verdict qui lui est accordé. Dix jours qui sont pour Frédérique Devillez l’occasion d’interroger sa famille et ses proches, des Israéliens laïques de gauche, sur leurs doutes et leurs dilemmes.

Un hommage à Philippe, son grand-oncle, mort à 99 ans.

Réalisation : Frédérique Devillez Mixage : Pierre Devalet Avec le soutien de Gulliver