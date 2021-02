Par Ouï-dire : Le sanglier et le papillon sur Auvio

Diane, Barbara et Casimir, Aurélie, Maurizio et Marianne racontent leurs expériences avec la folie. D'un côté ou de l'autre du miroir, la limite n'est pas si nette : soignants devant être soignés, fous devenus soignants… Ce premier volet, ‘Le sanglier et le papillon’, raconte les histoires de personnes qui ont exploré d'autres réalités, et leur expertise. Ils posent les questions du diagnostic, de la stigmatisation, de l'enfermement, mais aussi de la limite entre folie et raison, entre normalité et anormalité. Réalisation et création sonore : Jen Debauche, avec le soutien du FACR et de l'acsr.