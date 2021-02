Par Ouï-dire : Classiques (express) : A la recherche du temps perdu sur Auvio

On nous le répète en tout lieu, à toute heure : nous n'avons plus le temps ! Pour tenir le coup face à cette précipitation généralisée, La GrOnde vous propose de mettre dans vos oreilles quelques vitamines littéraires. Voici donc Classiques (express) : petite bibliothèque sonore d'œuvres incontournables de la littérature mondiale ramenées au format confetti. Classiques (express) revisite ce soir 'A la recherche du temps perdu', de Marcel Proust. Un texte écrit par Pierre Senges. Interprétation : Laurent Lederer et Jean-Luc Vincent Musique de Renaud Flusin