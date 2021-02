Par Ouï-dire : Le mardi des archives : Claude Brasseur sur Auvio

Claude Brasseur nous a quittés le 22 décembre dernier à l’âge de 84 ans. L’acteur français a connu une carrière très riche : il a joué dans plus de trente-cinq pièces, tourné dans plus de cent dix films et a obtenu deux César. On le retrouve dans les années 70 via des archives signées Roger Simons, et avec Michèle Cédric, pour le film La guerre des polices. Issu d'une dynastie de comédiens remontant à 1820, Claude Brasseur est le fils de Pierre Brasseur et d'Odette Joyeux, et le père d'Alexandre Brasseur. En collaboration avec la Sonuma