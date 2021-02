Par Ouï-dire : Façons de Voir : Warhol - The American Dream Factory / Cartographie d’une planète libertine sur Auvio

Warhol - The American Dream Factory est à découvrir à La Boverie jusqu’au 28 février 2021. Au travers de ses œuvres les plus célèbres (issues de collections publiques et privées), l’exposition retrace la carrière de Warhol, l’un des artistes les plus influents du XXe siècle, mais aussi 40 ans d’histoire de l'Amérique. De quoi aussi faire battre le cœur de La Boverie au rythme des folles nuits de Manhattan à la Factory. Rencontre ensuite avec Jean Didier Bergilez, architecte, enseignant-chercheur à la faculté d’architecture La Cambre Horta de l’ULB où il co-coordonne le laboratoire HORTENCE. Sa recherche doctorale, 'Dispositifs spatiaux pour sexualité parias, cartographie d’une planète libertine', nous fait faire un détour dans l’univers des espaces de sexualité libertine. Réalisation Fanny Lacrosse