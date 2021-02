Par Ouï-dire : Sylvie Germain: Brèves de solitude sur Auvio

"Brèves de solitude" de Sylvie Germain est le premier roman dicté par l'étrange période du premier confinement. Ecrit en deux mois, l'autrice imagine un square où se croisent des vies qui s'observent. Entre méfiance et solidarité . Des duos se dessinent et si l'un d'eux ne reçoit pas de nom, c'est l'étranger, le jeune adolescent noir, en quête de miettes de repas, allongé sous un buisson dont une main endormie devient comme le visage de l'autre. Le square lui-même se ferme, les vies sont recluses sur elles-mêmes, un pas de deux se dessine tout de même entre certains , cours d'anglais d'un balcon à l'autre, vieilles dames qui prennent soin l'une de l'autre et décès d'une autre, sans mémoire, sans visite, abandonnée...