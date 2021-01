Par Ouï-dire : Façons de Voir : La Collection Architecture de janvier 2021 sur Auvio

-Etienne Cellier est architecte paysagiste, fondateur de l’Atelier Paysage. Son Atelier a remporté en 2020 le prix du jury du concours Blue Stone Design Award, avec le projet de l’Hexapierre. Ce mobilier urbain en pierre bleue à destination des enfants est conçu comme un socle d’imagination et d’aventure qui renverse la conception traditionnelle d’un mobilier de plaine de jeu.

-A Redu, le Mudia a été séduit par l'ancien presbytère au charme désuet et aux possibilités immenses. La Grange, atelier d’architecture, a relevé le défi de la transformation muséale avec ses impératifs de sécurité et d’hygrométrie, avec l’audace de mêler ancien et contemporain, avec la ferme volonté d’allier technologie de pointe et fluidité visuelle.

- Portrait de la revue A+ en compagnie de Lisa De Visscher, sa rédactrice en chef.